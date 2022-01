Novak Djokovic, de nummer één van het wereldwijde tennis, wordt zaterdag opnieuw administratief vastgehouden nadat de Australische regering een dag eerder zijn visum voor de tweede keer had ingetrokken. Djokovic wacht op een uitspraak van justitie over zijn zaak, blijkt uit gerechtelijke documenten.

De aanwezigheid in Australië van Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen COVID-19, 'kan anti-vaccinatiegevoelens aanwakkeren', aldus de Australische autoriteiten in een verklaring aan justitie. Zij zijn van mening dat de Serviër het land moet worden uitgezet.

De vertegenwoordiger van de Australische regering heeft vrijdag voor de rechter verklaard dat de 34-jarige niet zal worden uitgezet zolang de rechter geen defiinitieve uitspraak heeft gedaan over zijn verzoek om de uitzetting te blokkeren. Hij beklemtoonde echter dat Djokovic die beslissing in administratieve hechtenis zou moeten afwachten.

Uitspraak in beroep

Zaterdagvoormiddag stond er een onderhoud gepland tussen Djokovic en de immigratiediensten. Zondag spreekt de rechter in Melbourne zich vervolgens uit over het beroep van Djokovic. Krijgt de ongevaccineerde Serviër alsnog groen licht om in Australië te blijven, dan moet hij een dag later al aan de bak in de eerste ronde tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 78). Djokovic mikt op de Australian Open op een tiende titel. Het zou zijn 21e grandslamtitel in totaal zijn.

Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden. Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval. De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog 'overrulen' en deed dat vrijdag ook "op basis van het publieke belang".

Vrijdag maakte de Australische minister van Immigratie Alex Hawke bekend dat het visum van Djokovic opnieuw zou worden ingetrokken. De Serviër mocht zich daarna voorlopig wel vrij blijven bewegen op Australisch grondgebied.

De Servische nummer 1 van de wereld zal door deze beslissing waarschijnlijk niet kunnen deelnemen aan de Australian Open, die maandag begint. Hij won het toernooi in Melbourne al negen keer en mikte op een 21e (record)grandslamtitel. Djokovic riskeert nu het land te worden uitgezet. Volgens de minister nam hij de beslissing 'op basis van gezondheidsredenen en het publieke belang'.

De 34-jarige Djokovic kwam ongevaccineerd het land binnen maar met een medische vrijstelling na een positieve PCR-test op 16 december. Aanvankelijk weigerden de Australische autoriteiten zijn visum, waarna hij werd vastgehouden in een quarantainehotel, maar uiteindelijk werd hij na een beslissing van de rechter toch vrijgelaten. De Australische minister van Immigratie kon zijn visum evenwel nog intrekken, wat die vrijdag dus deed.

In principe mag de tennisser Australië de komende drie jaar niet meer binnen, behalve in bepaalde omstandigheden. Djokovic ging donderdag bij de loting als eerste reekshoofd in de trommel en werd gekoppeld aan zijn landgenoot Miomir Kekmanovic (ATP 78). Die mag nu uitkijken naar een andere tegenstander.

En de zaak blijft maar duren, want een Australische rechter oordeelde na een spoedoverleg dat Djokovic zich vrij mag blijven bewegen op het grondgebied. Hij zal ook niet uitgezet of vastgehouden worden. Volgens advocaat Stephen Lloyd, die optreedt namen de regering, staat er zaterdagvoormiddag een onderhoud gepland tussen Djokovic en de immigratiediensten en zal hij voor die zitting niet worden vastgezet. De advocaat bevestigde voorts dat Djokovic geen uitwijzing hoeft te vrezen voor de rechter in Melbourne zich heeft uitgesproken over het beroep dat hij heeft aangetekend.

'Iedereen heeft veel opgeofferd'

Het intrekken van het visum van Novak Djokovic dient om het resultaat te beschermen van de vele opofferingen die de Australiërs hebben gebracht tijdens de coronapandemie. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison vrijdag verklaard.

'Deze pandemie is voor elke Australiër ongelofelijk zwaar geweest. Maar we hebben ons verenigd en zo onze manier van leven kunnen redden. Samen hebben we gezorgd voor een van de laagste sterftecijfers, een sterke economie en een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld. De Australiërs hebben tijdens deze pandemie veel offers gebracht en zij verwachten terecht dat het resultaat van deze offers wordt beschermd', aldus de Australische premier.

