Op de komende editie van Wimbledon zullen geen Russische of Wit-Russische tennissers welkom zijn. Dat bevestigde de organisatie woensdag. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic toont weinig begrip voor de maatregel, die hij als "te gek" omschrijft.

"Ik zal oorlog altijd veroordelen, omdat ik zelf een kind van de oorlog ben", zei hij in de marge van het toernooi in Belgrado waar hij momenteel speelt. "Maar ik kan de beslissing van Wimbledon niet steunen, ik denk dat die maatregel te gek is." "Tennissers en sporters in het algemeen hebben niets te maken met wat er aan de hand is. Als de politiek zich met sport bemoeit, is dat nooit goed", voegde hij eraan toe.