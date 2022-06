De Servische toptennisser Novak Djokovic zal zich niet laten vaccineren om deel te kunnen nemen aan het US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar.

'Het is aan de Amerikaanse regering om een beslissing te nemen over het toelaten van mensen zonder vaccinatie tegen het coronavirus', zei de Serviër vlak voor de start van Wimbledon. Het US Open begint eind augustus. Niet-gevaccineerde reizigers zijn momenteel niet welkom in de Verenigde Staten. Begin dit jaar kon Djokovic omwille van diezelfde reden zijn titel op het Australian Open niet verdedigen.

'Nole' neemt wel deel aan Wimbledon, dat maandag uit de startblokken schiet. De Russische nummer een van de wereld Daniil Medvedev is niet van de partij. Door de Russische inval in Oekraïne zijn Russische en Wit-Russische tennissers niet welkom op het belangrijkste grastoernooi van het seizoen. De Duitse nummer twee van de wereld Alexander Zverev ontbreekt wegens een enkelblessure.

