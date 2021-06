Novak Djokovic (ATP 1) heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De Serviër versloeg in de finale op het gravel in Parijs de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5) in vijf sets. Het werd 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4.

Djokovic had vrijdag voor een stunt gezorgd door in een erg hoogstaande halve finale topfavoriet en dertienvoudig winnaar Rafael Nadal (ATP 3) uit te schakelen. Tegen Tsitsipas was hij wel favoriet. De Serviër had vijf van de vorige zeven duels gewonnen, en hij maakte de favorietenrol ook waar. Al had 'Nole' het niet onder de markt.

De Serviër keek tegen een 0-2 achterstand aan tegen een ontketende Tsitsipas, maar na een korte herbronning in de catacomben van het Court Philippe-Chartrier slaagde hij er alsnog in de scheve situatie recht te zetten. Na vier uur en elf minuten hoogstaand tennis had Djokovic de zege beet.

Nadal-Federer

Voor de 34-jarige Serviër is het de negentiende grandslamtitel. Hij komt daarmee op een overwinning van recordhouders Nadal en Roger Federer. Op het gravel in Parijs won hij zijn eerste titel in 2016. Djokovic heeft nu 84 toernooizeges op zijn erelijst. Alleen Jimmy Connors (109), Federer (103), Ivan Lendl (94) en Nadal (88) wonnen meer titels.

De 22-jarige Tsitsipas stond zondag voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar strandde hij aan de Porte d'Auteuil in de halve eindstrijd tegen Djokovic. Ook op de Australian Open was hij al twee keer halvefinalist, begin dit jaar en in 2019. De Griek blijft voorlopig steken op zeven titels. Zijn mooiste zeges behaalde hij eind 2019 op de ATP Finals in Londen en eerder dit seizoen op de Monte Carlo Masters.

