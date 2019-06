De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4) heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van Roland Garros. In een heruitgave van vorig jaar neemt hij het op tegen Rafael Nadal.

Thiem schakelde op Court Philippe-Chatrier de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) uit in vijf sets. De halve finale was vrijdag vanwege de regen in Parijs stopgezet bij 6-2, 3-6 en 3-1 in het voordeel van Thiem. Die won zaterdag ook de derde set met 7-5. De vierde ging naar Djokovic met 7-5. In de beslissende vijfde set, waarin het spel bij 4-1 opnieuw werd onderbroken door de regen, trok Thiem met 7-5 aan het langste eind. De wedstrijd duurde 4 uur en 13 minuten.

Rafael Nadal (ATP 2) haalde het vrijdag al in zijn halve finale vlot van de Zwitser Roger Federer (ATP 3) met 6-3, 6-4 en 6-2. Vorig jaar was de Spaanse gravelkoning in de finale tegen Thiem duidelijk de betere. Het werd 6-4, 6-3 en 6-2. In de onderlinge duels leidt Nadal met 8-4 tegen Thiem, maar de Oostenrijker won wel hun laatste ontmoeting eind april op gravel in Barcelona. Thiem zette Nadal toen in de halve finale opzij met twee keer 6-4.

De 33-jarige Rafael Nadal kan Roland Garros voor het derde jaar op rij winnen, de twaalfde keer in totaal. De 25-jarige Thiem speelt zondag zijn tweede grandslamfinale. De uitschakeling van Djokovic betekent dat de Serviër geen vierde grandslam op rij wint. De Serviër was vorig jaar de beste op Wimbledon en de US Open en begin 2019 op de Australian Open. In 2015-2016 lukte hij de zogenaamde 'Nole Slam' (vier grandslamtitels op rij) wél.