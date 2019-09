Nadat onder meer David Goffin en ex-nummer 1 Andy Murray present tekenden voor de European Open, heeft nu ook ex-Roland Garroswinnaar Stan Wawrinka zijn deelname bevestigd.

Het belooft een mooie vierde editie te worden voor de European Open in Antwerpen. Heel vroeg al kondigden onze nationale trots David Goffin (ATP 15) en zelfs ex-nummer 1 Andy Murray al aan dat ze zouden afzakken naar Antwerpen. Daarna kwamen ook nog de Fransen Gaël Monfils (ATP 12), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 39), Richard Gasquet (ATP 41) en Benoit Paire (ATP 23), de Argentijnen Diego Schwartzman (ATP 16) en Guido Pella (ATP 22), de Canadees Milos Raonic (ATP 25) en Steve Darcis daarbij. En vrijdag maakte ook drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka bekend dat hij de European Open zal spelen.

"Dit wordt een waanzinnig sterke editie, het is bijna niet te geloven hoeveel toppers er naar Antwerpen komen binnen twee weken", laat toernooidirecteur Dick Norman vrijdag optekenen. De European Open wordt van 13 tot 20 oktober gespeeld in de Lotto Arena. Het is nu al zeker dat Murray dinsdagavond in actie komt en Goffin donderdag aan het toernooi begint. Gasquet (2016), Tsonga (2017) en de Brit Kyle Edmund (2018) zijn de eerste drie namen op de erelijst.