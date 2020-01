Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Greet Minnen (WTA 119) komen maandag niet in actie op de Australian Open. Hun eersterondewedstrijden zijn door regenval verplaatst naar dinsdag.

Vanaf 8 uur Belgische tijd begon de organisatie met het annuleren van partijen die nog niet van start waren gegaan. Dat gold onder meer voor de matchen van Van Uytvanck en Minnen, die op Court 14 nog moesten aantreden tegen respectievelijk de Française Fiona Ferro (WTA 63) en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 94). De wedstrijden op de drie belangrijkste courts (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena en Melbourne Arena) konden wel doorgaan, aangezien die voorzien zijn van een dak.

Toppers door naar volgende ronde

Ondanks de regen konden er wel enkele matchen afgewerkt worden. Op de hoofdbanen is er namelijk een dak voorzien. Dat was goed nieuws voor onder meer Naomi Osaka, Serena Williams en Roger Federer die doorgingen naar de volgende ronde.

Naomi Osaka (WTA 4), het derde reekshoofd in Melbourne, versloeg in de Rod Laver Arena de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 59) in twee sets met 6-2 en 6-4. De Chinese Saisai Zheng (WTA 42) is Osaka's opponente in de tweede ronde.

De 38-jarige Serena Williams (WTA 9), zevenvoudig eindwinnares in Melbourne, was met 6-0 en 6-3 te sterk voor de twintig jaar jongere Russin Anastasia Potapova (WTA 90). In de volgende ronde wacht ofwel de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 70) ofwel de Zuid-Koreaanse Han Na-lae (WTA 179). Williams mikt op haar 24e grandslamtitel en een evenaring van het record van de Australische Margaret Court.

Serena's zus Venus (WTA 55) strandde in de openingsronde. Ze moest net als vorig jaar op Wimbledon haar meerdere erkennen in het 15-jarige Amerikaanse talent Coco Gauff (WTA 67): 7-6 (7/5) en 6-3.

Bij de mannen liet de 38-jarige Roger Federer (ATP 3) zich niet verrassen door de Amerikaan Steve Johnson (ATP 75). De Zwitser, die zes keer de Australian Open won, haalde het met 6-3, 6-2 en 6-2.

