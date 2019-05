Joran Vliegen (ATP-85) was woensdag misschien wel de gelukkigste Belg op Roland-Garros. Samen met zijn Kazachse partner Mikhail Kukushkin speelde hij zijn allereerste wedstrijd op een Grand Slam en won hij die ook. Het duo klopte de Moldaviër Radu Albot en de Tunesiër Malek Jaziri met 6-3, 3-6 en 6-4.

'Ik moet toegeven dat ik het nog niet goed besef', vertelde Vliegen met een grote glimlach op zijn gezicht. 'Het is een geweldig gevoel. Mijn eerste match op een Grand Slam en direct naar de tweede ronde. Het waren ook sterke tegenstanders, want ze haalden op het US Open allebei al eens de halve finales. Ik ben ook tevreden over mijn niveau en over dat van Mikhail, die altijd betrouwbaar is. Een echte machine.'

Vliegen zou graag een Grand Slam spelen met zijn vaste partner Sander Gillé, maar zij zijn samen niet hoog genoeg geklasseerd. 'Omdat we op te veel forfaits moesten hopen, hebben we besloten om de wegen te scheiden voor dit evenement. Ik heb dan verschillende telefoonnummers opgevraagd en ben uitgekomen bij Mikhail. Mijn doel nu is de top 50 te benaderen om dan zo snel mogelijk in de toekomst wel te kunnen deelnemen aan een Grand Slam met Sander. Die zou hier met Bradley Klahn deelnemen, maar zij grepen net naast een plaats op de hoofdtabel.'