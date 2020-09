Elise Mertens (WTA 20) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 24-jarige Limburgse, het zestiende reekshoofd, klopte in de tweede ronde de Estse Kaia Kanepi (WTA 106) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.

In de volgende ronde wacht de Française Caroline Garcia (WTA 45) of Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 96). Mertens neemt voor de vierde keer aan de hoofdtabel van Roland Garros deel. Haar beste prestatie is een plaats in de vierde ronde, in 2018. Vorig jaar bereikte ze de derde ronde.

Alison Van Uytvanck (WTA 65) plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde, na winst tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 50) in drie sets: 2-6, 6-3 en 6-1. In de tweede ronde treft ze de Roemeense Irina Bara (WTA 142).

Kirsten Flipkens (WTA 80) en Greet Minnen (WTA 110) kregen een pak voor de broek in de eerste ronde in Parijs en moesten afdruipen in het enkelspel. Flipkens verloor tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27) in twee sets: 6-1 en 6-2. De Kempense nam voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde. Minnen, die haar debuut op de hoofdtabel in Parijs vierde, ging zwaar onderuit tegen de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1.

