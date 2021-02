Elise Mertens (WTA-16) heeft zich voor de zestiende finales van het Australian Open geplaatst. In de tweede ronde nam de 25-jarige Limburgse in 1 uur en 44 minuten met 7-6(8) en 6-1 de maat van de Chinese Zhu Lin (WTA-94).

Mertens had het in de eerste set niet onder de markt met de 27-jarige Chinese en kon pas in de tiebreak afstand nemen, nadat ze zelf twee setpunten moest wegwerken. In de tweede set leek de veer bij het nummer 94 ter wereld gebroken en snelde de Belgische naar de winst.

Om een plaats in de achtste finales treft Mertens de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-12), die in drie sets de maat nam van Svetlana Kuznetsova (WTA-37). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en Bencic, die een jaar geleden nog op de vierde plaats op de wereldranglijst stond.

Mertens neemt voor de vierde keer deel aan het eerste Grand Slam van het seizoen. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. In 2019 eindigde het in de derde ronde (1/16 finales), vorig jaar in de vierde (1/8 finales).

Mertens had het in de eerste set niet onder de markt met de 27-jarige Chinese en kon pas in de tiebreak afstand nemen, nadat ze zelf twee setpunten moest wegwerken. In de tweede set leek de veer bij het nummer 94 ter wereld gebroken en snelde de Belgische naar de winst. Om een plaats in de achtste finales treft Mertens de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-12), die in drie sets de maat nam van Svetlana Kuznetsova (WTA-37). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en Bencic, die een jaar geleden nog op de vierde plaats op de wereldranglijst stond. Mertens neemt voor de vierde keer deel aan het eerste Grand Slam van het seizoen. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. In 2019 eindigde het in de derde ronde (1/16 finales), vorig jaar in de vierde (1/8 finales).