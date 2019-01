Elise Mertens en David Goffin staan in derde ronde Australian Open

Mertens, veertiende op de WTA-ranking en twaalfde reekshoofd in Melbourne, versloeg de Russische Margarita Gasparyan (WTA 91) met 6-1, 7-5 na anderhalf uur match.

De 23-jarige Mertens neemt het in derde ronde op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17) of de Russische Anastasia Potapova (WTA 89).

De Belgische nummer één, vorig jaar nog halve finaliste in Melbourne, is de enige die nog overblijft in het dames enkel op de Australian Open.

Beter dan 2018

Bij de mannen had David Goffin (ATP 22) in de tweede ronde vier sets nodig tegen de 28-jarige Roemeen Marius Copil (ATP 60). Na een uitschuiver in set één wist Goffin de drie volgende sets telkens te winnen: 5-7, 7-5, 6-2 en 6-4 na 2 uur en 42 minuten.

Het was het tweede duel tussen beide spelers, Goffin trok in 2016 op het ATP-toernooi in Antwerpen al eens aan het langste eind. Bovendien kon de stevige Roemeen (1m93 en 87kg) zich nog nooit plaatsen voor een derde ronde op een grandslamtoernooi en was het nog maar de tweede keer dat hij een wedstrijd in de tweede ronde mocht afwerken.

De tegenstander in de derde ronde zal waarschijnlijk van een ander kaliber zijn. Daarin neemt de Belgische nummer een het immers op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Daniil Medvedev (ATP 19) en de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 83) voor een stek in de achtste finales.

In elk geval doet het 21e reekshoofd al beter dan vorig jaar, toen hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld in Melbourne. Zijn beste resultaat op het Australian Open is een kwartfinale in 2017.

Dubbelspel

Mertens plaatste zich donderdag ook voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Australian Open. Op Court N.10 in Melbourne haalde de Belgische nummer een het in de openingsronde aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka in drie sets van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Nederlandse Demi Schuurs, de vijftiende reekshoofden: 6-2, 3-6 en 6-3 na 2 uur en 19 minuten.

Schuurs is de voormalige dubbelpartner van Mertens. Samen wonnen ze vier toernooien, waarvan drie vorig jaar. Daarmee kwalificeerden ze zich ook voor de Masters in Singapore. Vorig jaar gingen ze er in Melbourne echter al in de openingsronde uit.

Mertens en Sabalenka ontmoeten in de tweede ronde de Russin Veronika Kudermetova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, die in twee sets (6-3 en 6-1) te sterk bleken voor de Zwitserse Belinda Bencic en de Kroatische Donna Vekic.

Alison Van Uytvanck strandde eerder op donderdag dan weer in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met de Chileense Alexa Guarachi werd ze verslagen door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich en de Amerikaanse Taylor Townsend, met een score van 7-6 (7-3), 6-2, na ruim anderhalf uur.

Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson, de dertiende reekshoofden, spelen in de eerste ronde nog tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky en de Russin Vera Zvonareva.