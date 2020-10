Elise Mertens (WTA 20) heeft zich vrijdag niet kunnen kwalificeren voor de achtste finales van Roland Garros. De Belgische nummer één verloor in de derde ronde van de Française Caroline Garcia (WTA 45).

Na twee uur en zeventien minuten tennis stond de 1-6, 6-4 en 7-5 eindstand op het bord van Court Philippe Chatrier. Garcia kon de partij pas bij haar zesde matchpunt uitserveren.

Het was het derde duel tussen de 24-jarige Mertens en de 26-jarige Garcia. De Française had ook de twee vorige ontmoetingen gewonnen, vorig jaar in de Fed Cup en in 2017 in Peking. In haar volgende wedstrijd neemt Garcia het op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5). Het derde reekshoofd ging in twee sets voorbij de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31).

Voor Elise Mertens blijft het zo bij één plaats bij de laatste zestien in Parijs. Twee jaar geleden verloor ze in de achtste finales van Simona Halep. Ook vorig jaar en in 2017 was de derde ronde het eindstadium.

