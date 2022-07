Elise Mertens (WTA 31) is er zondag niet in geslaagd voor het eerst de kwartfinales te bereiken op Wimbledon. Ze verloor in de vierde ronde met 7-6 (11/9) en 6-4 van de Tunesische Ons Jabeur, het derde reekshoofd.

Mertens had vorig jaar haar enige eerdere ontmoeting met Jabeur gewonnen op de US Open. Maar de 27-jarige Tunesische is inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats op de WTA-ranking en vorige maand won ze nog het toernooi van Berlijn.

Ze was dus een te duchten tegenstander maar Mertens weerde zich uitstekend, al kende ze geen goeie start. De Limburgse verloor haar eerste twee opslagspelletjes. Ze keek aan tegen een 2-4 achterstand maar knokte terug met een break in het achtste game en uiteindelijk moest een tiebreak uitsluitsel brengen. Die draaide uit op een thriller waarin Mertens vijf setpunten liet liggen. Jabeur verzilverde haar tweede.

In de tweede set zette Mertens vroeg opslagverlies meteen recht, waarna de twee speelsters elkaar in evenwicht hielden tot 4-5. Toen moest Mertens haar service opnieuw inleveren, wat Jabeur de zege opleverde. Bij 30/40 was de eerste matchbal meteen de goede.

Mertens evenaarde met haar plaats in de vierde ronde haar beste resultaat op de All England Club uit 2019. Op de Australian Open (halve finale in 2018) en de US Open (kwartfinale in 2019 en 2020) deed ze nog beter.

Elise Mertens is in Londen ook nog aan de slag in het dubbelspel. Ze vormt met de Chinese Shuai Zhang het eerste reekshoofd. In de derde ronde (achtste finales) spelen ze tegen de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Roemeense Raluca Olaru.

In de kwartfinales neemt Ons Jabeur het op tegen de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 66). Die wipte de Française Caroline Garcia (WTA 55) met 7-5 en 6-2.

Mertens had vorig jaar haar enige eerdere ontmoeting met Jabeur gewonnen op de US Open. Maar de 27-jarige Tunesische is inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats op de WTA-ranking en vorige maand won ze nog het toernooi van Berlijn. Ze was dus een te duchten tegenstander maar Mertens weerde zich uitstekend, al kende ze geen goeie start. De Limburgse verloor haar eerste twee opslagspelletjes. Ze keek aan tegen een 2-4 achterstand maar knokte terug met een break in het achtste game en uiteindelijk moest een tiebreak uitsluitsel brengen. Die draaide uit op een thriller waarin Mertens vijf setpunten liet liggen. Jabeur verzilverde haar tweede. In de tweede set zette Mertens vroeg opslagverlies meteen recht, waarna de twee speelsters elkaar in evenwicht hielden tot 4-5. Toen moest Mertens haar service opnieuw inleveren, wat Jabeur de zege opleverde. Bij 30/40 was de eerste matchbal meteen de goede. Mertens evenaarde met haar plaats in de vierde ronde haar beste resultaat op de All England Club uit 2019. Op de Australian Open (halve finale in 2018) en de US Open (kwartfinale in 2019 en 2020) deed ze nog beter.Elise Mertens is in Londen ook nog aan de slag in het dubbelspel. Ze vormt met de Chinese Shuai Zhang het eerste reekshoofd. In de derde ronde (achtste finales) spelen ze tegen de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Roemeense Raluca Olaru. In de kwartfinales neemt Ons Jabeur het op tegen de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 66). Die wipte de Française Caroline Garcia (WTA 55) met 7-5 en 6-2.