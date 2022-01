Elise Mertens haalt kwartfinales niet

Elise Mertens (WTA-20) heeft zich woensdag niet voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Sydney kunnen plaatsen. In de tweede ronde van het Australische hardcourttoernooi moest de 26-jarige Limburgse in 1 uur en 12 minuten met 6-3 en 6-4 het onderspit delven voor de Russische Daria Kasatkina.