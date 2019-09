Elise Mertens in twee korte sets voorbij Kristie Ahn naar kwartfinales US Open

Elise Mertens (WTA-26) heeft zich maandag in New York moeiteloos voor de kwartfinales van het US Open geplaatst. De 23-jarige Limburgse stormde in 1 uur en 6 minuten met tweemaal 6-1 voorbij de Amerikaanse Kristie Ahn (WTA-141).

De Belgische Elise Mertens in actie tegen Kristie Ahn tijdens de US Open in New York, 2 september 2019 © Belga