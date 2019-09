Elise Mertens krijgt dé kans op een plaats bij de laatste acht

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Na de uitschakeling van David Goffin tegen Roger Federer is Elise Mertens de enige overblijvende landgenote op de US Open. Vanavond krijgt ze tegen de Amerikaanse Kristie Ahn dé kans om voor het eerst in de kwartfinales te staan op Flushing Meadows.

Elise Mertens © belgaimage