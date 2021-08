Elise Mertens (WTA 16) heeft in de eerste ronde van de US Open de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 54) geklopt. Ze haalde het in drie sets na 3 uur en 40 minuten tennis met 3-6, 7-6 en 7-6.

De 25-jarige Mertens flirtte in de tweede set met de uitschakeling, maar wist in een tiebreak een derde set uit de brand te slepen. Ook die eindigde op een tiebreak. In de hele wedstrijd wist Mertens zes matchballen van de 26-jarige Zweedse weg te werken. In de volgende ronde treft Mertens de Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 234). Zij versloeg de Russische Anna Blinkova (WTA 84) in twee sets: 6-3 en 6-2.

