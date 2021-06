Elise Mertens (WTA-16) straalde woensdagavond nadat ze zich met gemak had geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel op Wimbledon.

De 25-jarige Limburgse had op baan 17 slechts 58 minuten nodig om de 27-jarige Zhu Lin (WTA-99) uit China met 6-2, 6-0 te verslaan. In februari vorig jaar schakelde ze Zhu al eens uit op het Australian Open.

'Ik voelde me veel comfortabeler dan in mijn eerste wedstrijd,' zei de Belgische nummer een, die goed was voor 22 winners en slechts 12 fouten. 'Ik speelde meer bevrijd en denk dat dat ook nodig was voor mij, om me voor te bereiden op de volgende wedstrijd. In de tweede set was ik echt top. Ik heb haar geen kans gegeven om terug te komen, in tegenstelling tot in de eerste ronde. Ik ben erg blij met het resultaat. Mijn eerste opslag was efficiënter (5 aces, 66% van de eerste ballen), wat natuurlijk veel doet. Alles ging een beetje beter, eigenlijk.'

De enige zorg voor Mertens in deze partij was een val op het gras, dat dit jaar misschien iets gladder is door de regen die de afgelopen dagen ook in het Verenigd Koninkrijk is gevallen. 'Ik was echt de grip op het gras kwijt en was geen manier om recht te blijven,' legde de Limburgse uit. 'Het gras is misschien een beetje glad, vooral als je naar voren moet rennen, maar vanaf de achterkant van de baan zie je steeds meer zand verschijnen. Dus daar is het een beetje minder glibberig. Er zijn zelfs al een of twee gaten. Ik weet niet wie er voor mij speelde, maar ik denk dat die persoon elke keer wat van de grond afhaalde als hij serveerde. Ik ben nog niet zo vaak gevallen. Dit is pas de eerste keer.'

Elise Mertens staat nu vrijdag tegenover de winnares van een Amerikaans duel tussen de 26-jarige Madison Keys (WTA-27), kwartfinaliste in 2015, en de 27-jarige Lauren Davis (WTA-91).

