Mertens en Hsieh, samen het tweede reekshoofd, versloegen in de finale de Russisch-Kazachse tandem Veronika Kudermetova/Elena Rybakina na één uur en 36 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/1) en 6-3).

Het is voor de 25-jarige Mertens haar vierde dubbeltitel dit seizoen, haar tweede met de 35-jarige Hsieh. Eerder pakte ze de eindzege op de Australian Open (met Aryna Sabalenka), het WTA-toernooi van Istanboel (met Veronika Kudermetova) en Wimbledon (met Su-Wei Hsieh). In totaal zit ze al aan veertien dubbeltitels op WTA-niveau.

In het enkeltoernooi van Indian Wells, ook wel eens het vijfde grandslamtoernooi genoemd, moest Elise Mertens (WTA 18) al na een wedstrijd inpakken na verlies tegen de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 63).

