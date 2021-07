Elise Mertens heeft zaterdag samen met haar Taiwanese partner Hsieh Su-Wei het dubbeltoernooi op Wimbledon gewonnen. 'Het was een ongelooflijke wedstrijd.'

De derde reekshoofden haalden het in de finale op het Londense gras na een spektakelstuk met 3-6, 7-5 en 9-7 van de Russinnen Veronika Kudermetova en Elena Vesnina. De wedstrijd duurde 2 uur en 30 minuten.

Bij 5-4 in de tweede set kregen Kudermetova en Vesnina twee matchballen. Maar Mertens en Hsieh forceerden nog twee breaks, waarmee ze een derde set uit de brand sleepten. In die derde set werd heel wat strijd geleverd om de zege, met wisselende kansen. Uiteindelijk trokken Mertens en Hsieh de titel met 9-7 over de streep.

'Het was een ongelooflijke wedstrijd,' vertelde Elise Mertens. 'Ik heb het gevoel dat het zeven uur duurde omdat het zo dichtbij was. Ik dacht dat er nooit een einde aan zou komen. Daarom zei ik op ons eerste matchpoint tegen Su-Wei, "Ga je gang, maak het af". Het was zo'n zware wedstrijd. Ze hadden ook matchpunten, als ik me goed herinner. We gaven nooit op. En misschien was het die vechtlust die we toonden die vandaag het verschil maakte. Natuurlijk was er spanning, maar we zijn er uiteindelijk goed mee omgegaan. We lachen er nu om, maar we zijn erg blij dat we het gehaald hebben.'

Derde grandslamtitel dubbel

De 25-jarige Mertens veroverde met de overwinning haar derde grandslamtitel in het dubbelspel. Ze behaalde de vorige twee met de Wit-Russin Aryna Sabalenka. Het duo triomfeerde dit jaar op de Australian Open, in 2019 wonnen ze de US Open. Sinds eind april dubbelt Mertens met Hsieh.

Met een derde grandslamtitel op zak kan Mertens met vertrouwen afzakken naar Tokio. Op de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus) vormt ze een duo met Alison Van Uytvanck.

'Om het dubbelspel weer te kunnen winnen is erg leuk,' zei Mertens. 'Het gebeurt niet elke dag dat je een Grand Slam wint. Ik speel graag dubbels omdat het meer ontspannen is, ook al leek het daar niet op in de wedstrijd van vandaag. Dit is mijn derde Grand Slam van de vier en het is heel speciaal om op een andere ondergrond dan hardcourt te winnen, na het redden van matchpoints. Het is iets wat we ons de rest van ons leven zullen herinneren. Ik ben geen grote drinker, maar ik zal waarschijnlijk een glas champagne nemen om het te vieren.'

Nummer één

Maandag wordt Mertens opnieuw het nummer één van de wereld op de dubbelranking. Ze had de koppositie dit jaar al even te pakken in de week van 10 mei. De 35-jarige Hsieh verlengde haar titel op Wimbledon, dat vorig jaar door de coronapandemie niet kon doorgaan. In 2019 won de Taiwanese het grasgrandslam aan de zijde van de Tsjechische Barbora Strycova. In 2013 triomfeerde ze al een eerste keer op het Londense gras, toen met de Chinese Peng Shuai. Hsieh pakte in 2014 ook de dubbeltitel op Roland Garros.

De 24-jarige Kudermetova stond voor het eerst in een dubbelfinale op een grandslamtoernooi. De 34-jarige Vesnina pakte in 2017 de eindzege op Wimbledon. Verder won ze Roland Garros in 2013 en de US Open in 2014. Haar drie grandslamtitels in het vrouwendubbel behaalde Vesnina telkens aan de zijde van haar landgenote Ekaterina Makarova.

In het enkelspel strandde Mertens (WTA 16) vorige week in de derde ronde.

De Limburgse leed een 7-5, 6-3 nederlaag tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 27).

