Elise Mertens (WTA-26) heeft zich zaterdag in New York vlot voor de achtste finales van het US Open geplaatst. In de derde ronde nam de 23-jarige Limburgse in 1 uur en 12 minuten met tweemaal 6-3 de maat van de Duitse Andrea Petkovic (WTA-88).

Om een plaats in de kwartfinales gaat Mertens het hardcourt in Flushing Meadows op voor een duel tegen de Amerikaanse Kristie Ahn (WTA-141), die in haar achtste finale in twee sets (6-3 en 7-5) afrekende met de Letse Jelena Ostapenko (WTA-77).

In de onderlinge confrontaties tussen Mertens en Ahn staat het 2-2. De Amerikaanse won dit jaar in San José en in 2016 in het Zuid-Koreaanse Changwon. Mertens triomfeerde in Atlanta en op de US Open, telkens in 2016.

Ook vorig jaar bereikte Mertens de achtste finales van het US Open. Bij haar eerste twee deelnames, in 2016 en 2017, ging ze er in de eerste ronde uit. Haar beste resultaat op een Grand Slam realiseerde Mertens begin 2018 met een halve finale op het Australian Open.