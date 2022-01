Elise Mertens (WTA 26) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Limburgse, het negentiende reekshoofd, versloeg in Melbourne de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 64) met 6-3 en 6-2.

De 26-jarige Mertens had ook de twee vorige ontmoetingen tegen de 31-jarige Begu gewonnen, allebei in 2017, in de Fed Cup en de halve finales van het WTA-toernooi van Istanboel. In de zestiende finales neemt Belgiës nummer 1 het op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 12) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 74).

Mertens is de laatste landgenoot die 'down under' in het enkelspel actief is.

Later donderdag komt Elise Mertens nog een tweede keer de baan op. Aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, met wie ze het derde reekshoofd vormt, neemt ze het in de eerste ronde van het vrouwen dubbel op tegen de Russin Anna Blinkova en de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich.

