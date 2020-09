Elise Mertens (WTA 18) heeft zich maandag geplaatst voor de kwart finales de US Open.

De als zestiende geplaatste Mertens won in het Arthur Ashe-stadion in twee sets van het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA 4): 6-3 en 6-3 na 1 uur en 14 minuten.

In de volgende ronde op Flushing Meadows in New York neemt Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26).

'Ik wist hoe ik moest spelen en was klaar voor een felle strijd', vertelde Mertens. 'Ik moest agressief tennissen en goed serveren. Ik was heel gefocust en mijn niveau zakte niet in. Ik hou er ook echt van om in het Arthur Ashe-stadion te spelen, hoewel de ondergrond vrij traag is. Het was een erg mooie avond.'

'Ik heb nog nooit tegen Azarenka gespeeld in het enkelspel, maar wel in het dubbel', vervolgde de Limburgse. 'Ze heeft sinds de hervatting na corona al enkele knappe resultaten behaald en won vorig week het toernooi van Cincinnati. Ze is een complete speelster die op zoek gaat naar oplossingen. Ze leest het spel goed en heeft veel ervaring. Het wordt een grootse match.'

Sofia Kenin droop na het verlies tegen Mertens af. 'Ze speelde goed, in tegenstelling tot mij', reageerde de Amerikaanse. 'Ik probeerde het tij te keren, maar was geen honderd procent en had geen succes. Er was weinig tegen te beginnen, als Mertens speelt zoals vanavond. Niets aan te doen.'

Het is voor Mertens de vijfde deelname aan de US Open. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales, haar beste resultaat tot nog toe. In het dubbelspel pakte ze, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, de eindzege in 2019. In deze editie werden Mertens en Sabalenka uitgeschakeld in de kwartfinales.

