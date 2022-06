Elise Mertens (WTA 31) zet morgen/donderdag haar jacht verder op een ticket voor de derde ronde (zestiende finales) op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Mertens, het 24e reekshoofd, moest woensdagavond in de tweede ronde op het Londense gras aan de bak tegen de Hongaarse Panna Udvardy (WTA 100). Na twee sets en bijna twee uur tennis stond het 1-1, waarna de beslissende derde set wegens de invallende duisternis verplaatst werd naar donderdag. Mertens had de eerste set met 6-3 verloren en flirtte in de twee set met de uitschakeling.

De Limburgse redde echter twee matchballen in de tiebreak en dwong zo een derde set af. De winnares neemt het op tegen het Duitse vijftiende reekshoofd en ex-winnares Angelique Kerber (WTA 19).

Bij haar vijf deelnames aan de hoofdtabel van Wimbledon wist de 26-jarige Limburgse slechts één keer de eerste ronde niet te overleven. Dat was bij haar debuut in 2017. Haar beste resultaat behaalde ze twee jaar later, met een stek in de vierde ronde. Mertens dubbelt ook in Londen en vormt met de Chinese Shuai Zhang het topreekshoofd. In de eerste ronde treffen ze Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar.

Mertens, het 24e reekshoofd, moest woensdagavond in de tweede ronde op het Londense gras aan de bak tegen de Hongaarse Panna Udvardy (WTA 100). Na twee sets en bijna twee uur tennis stond het 1-1, waarna de beslissende derde set wegens de invallende duisternis verplaatst werd naar donderdag. Mertens had de eerste set met 6-3 verloren en flirtte in de twee set met de uitschakeling. De Limburgse redde echter twee matchballen in de tiebreak en dwong zo een derde set af. De winnares neemt het op tegen het Duitse vijftiende reekshoofd en ex-winnares Angelique Kerber (WTA 19). Bij haar vijf deelnames aan de hoofdtabel van Wimbledon wist de 26-jarige Limburgse slechts één keer de eerste ronde niet te overleven. Dat was bij haar debuut in 2017. Haar beste resultaat behaalde ze twee jaar later, met een stek in de vierde ronde. Mertens dubbelt ook in Londen en vormt met de Chinese Shuai Zhang het topreekshoofd. In de eerste ronde treffen ze Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar.