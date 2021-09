Elise Mertens, zestiende op de WTA-ranking, heeft zich zondag in New York niet voor de kwartfinales van het US Open kunnen plaatsen.

De 25-jarige Limburgse moest in de vierde ronde in 1 uur en 10 minuten met 6-4 en 6-1 de duimen leggen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2), met wie ze in 2019 het dubbelspel won op het US Open en dit jaar dat op het Australian Open.

Om een plaats in de halve finales neemt tweede reekshoofd Sabalenka het op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-9) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-10), twee speelsters die op de erelijst van Roland-Garros staan. Muguruza won het gravelgrandslam in 2016, Krejcikova dit jaar.

De 23-jarige Sabalenka besliste dit jaar om minder te dubbelen en alles op het enkelspel te zetten. Op Wimbledon leverde haar dat al een halve finale op.

Mertens, die de voorbije twee jaar telkens wel de kwartfinales bereikte op het hardcourt van Flushing Meadows, dubbelt nu met Hsieh Su-Wei. In de derde ronde neemt het Belgisch-Taiwanese duo het maandag om een plaats in de kwartfinales op tegen Greet Minnen en Alison Van Uytvanck

