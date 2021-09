Elise Mertens (WTA 16) heeft haar ticket voor de achtste finales van de US Open beet. Ze won vrijdag in de derde ronde met 6-3 en 7-5 van de Tunesische Ons Jabeur (WTA 21). De Limburgse reageerde achteraf tevreden. Haar vormcurve in New York gaat in stijgende lijn.

'Mijn niveau was vandaag veel beter dan wat ik toonde in de eerste of tweede ronde. Dat was ook nodig want zij slaat heel goeie ballen. Ik wist dat als ik geen 100 procent zou zijn, ik niet zou winnen. Ik zit nu in de vierde ronde en dat maakt mij blij. Maar ik ben vooral tevreden dat ik erin slaag mijn niveau op te trekken', zei Mertens.

In de tweede set kwam Mertens 5-3 voor. Ze kon de wedstrijd uitserveren, maar na twee dubbele fouten moest ze haar opslagspel inleveren. 'Ik ging voor een goeie eerste service, maar jammer genoeg kwam die er niet uit. Maar daarna zei ik tegen mezelf dat ik kalm moest blijven, het was aan haar om de tweede set te winnen om in het toernooi te blijven. Ik heb het punt per punt aangepakt.' Bij 6-5 ging Mertens opnieuw door de service van Jabeur en vermeed zo een derde set.

In de achtste finales neemt de 25-jarige Mertens het op tegen Aryna Sabalenka, haar voormalige dubbelpartner. Samen wonnen ze onder meer de US Open in 2019 en de Australian Open dit voorjaar. De twee hebben weinig geheimen voor haar. 'Ik ken haar heel goed, dat klopt. Of ze mijn beste vriendin op het circuit is? Dat weet ik niet', lacht Mertens.

Sabalenka is het nummer twee van de wereld. Mertens speelde al zeven keer tegen de 23-jarige Wit-Russische. Vijf keer trok ze aan het kortste eind. Belgiës nummer 1 staat zondag dus voor een zware opdracht. 'Ik ga alles geven', verzekert Mertens. 'Aryna is moeilijk te verslaan. Ze is erg gegroeid op het circuit. Vandaag is ze het nummer 2 van de wereld. Ze heeft een goeie service, slaat heel hard en speelt snel. Maar alles is mogelijk hier. Ik heb hier al twee keer de kwartfinales gehaald (in 2019 en 2020). Daar hou ik mooie herinneringen aan over. In dit stadium van de competitie moet je je beste tennis spelen en dat ga ik proberen te doen.'

