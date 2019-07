Elise Mertens (WTA 21) en Alison Van Uytvanck (WTA 58) hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Ze treffen nu respectievelijk Monica Niculescu (WTA 111) en Ashleigh Barty (WTA 1).

De beste Belgische tennister van het moment had weinig moeite met de lager geklasseerde Franse Fiona Ferro (WTA 100). Na 48 minuten en met een droge 6-2, 6-0 kon ze met een overwinning op zak opnieuw de kleedkamer opzoeken. In de tweede ronde neemt de 23-jarige Mertens het op tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 111). Vorig jaar strandde Mertens in de derde ronde op de All England Club, haar beste resultaat tot nog toe op het prestigieuze grastoernooi.

Van Uytvanck had meer moeite met ex-grandslamwinnares Svetlana Koeznetsova (WTA 104) In drie sets (6-4, 4-6, 6-2) nam ze de maat van de Russische veterane. De 25-jarige Vilvoordse heeft aardig wat punten te verdedigen op Wimbledon. In 2018 haalde ze de vierde ronde. Nu wacht haar dus een duel met de Australische nummer één van de wereld.

Maandag plaatsten Yanina Wickmayer (WTA 148) en Kirsten Flipkens (WTA 103) zich ook voor de tweede ronde. Daarin ontmoeten ze respectievelijk de Chinese Shuai Zhang (WTA 50) en de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 29). Ysaline Bonaventure (WTA 114) sneuvelde in de openingsronde.