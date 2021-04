Elise Mertens (WTA 17) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Istanboel (gravel/235.238 dollar).

Het topreekshoofd ondervond in de halve finales niet al te veel moeite met de Russin Veronika Kudermetova (WTA 29), het derde reekshoofd in Istanboel en tevens haar dubbelpartner, en haalde het in twee sets: 6-1 en 6-4 na 1 uur en 40 minuten. In de finale neemt onze landgenote het zondag op tegen de winnares van het duel tussen de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 85) en de Roemeense Sorana Cristea (WTA 67). Mertens is aan de Bosporus op jacht naar een zevende WTA-titel, na Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) en de Gippsland Trophy begin dit jaar. Ook in het dubbelspel is ze nog actief in Istanboel. Zaterdagavond speelt ze in de halve finales aan de zijde van Kudermetova tegen de Russinnen Anastasia Pavlyuchenkova en Anastasia Potapova.