Elise Mertens verliest cruciaal duel in Fed Cup

Elise Mertens ging in de Luikse Country Hall na één uur en 18 minuten in twee sets (6-2 en 6-3) onderuit tegen Caroline Garcia (WTA 19), die Frankrijk het beslissende derde punt bezorgde.

Zaterdag verloor Mertens ook al van Alizé Cornet (WTA 51),en ging Alison Van Uytvanck (WTA 50) onderuit tegen Garcia. Door de 3-0 tussenstand zijn het vierde enkelduel en de afsluitende dubbelwedstrijd overbodig geworden.

Later op de dag redden Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure de Belgische eer met winst in het dubbelspel. De Belgische tandem won het overbodige dubbelspel op het hardcourt van Luik tegen Pauline Parmentier en Fiona Ferro in 6-3, 3-6 en 10/6 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 20 minuten.

Frankrijk treft in het weekend van 20 en 21 april in de halve finales van de Fed Cup de winnaar van de ontmoeting tussen Tsjechië en Roemenië. Momenteel staat het in Ostrava 1-1.

België speelt een barragewedstrijd voor het behoud in de Wereldgroep (ook 20-21 april). De loting voor die barrages is voorzien voor dinsdag (om 13u00 in Londen).