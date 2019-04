Elise Mertens geeft verstek voor het duel tegen Spanje in de barrages van de Wereldgroep, op 20 en 21 april in Kortrijk. De Belgische nummer één, zeventiende op de WTA-ranking, geeft voorrang aan de voorbereiding van het gravelseizoen.

Dat meldt de Belgische Tennisfederatie

Alison Van Uytvanck (WTA 52), Kirsten Flipkens (WTA 55), Ysaline Bonaventure (WTA 122) en Yanina Wickmayer (WTA 126) verdedigen de Belgische kleuren tegen Spanje.

In de Spaanse selectie zitten er geen verrassingen. Met Garbine Muguruza (WTA 19) en Carla Suarez Navarro (WTA 27) kan kapitein Anabel Medina in de Lange Munte rekenen op twee speelsters uit de top dertig. Aliona Bolsova (WTA 140), Georgina Garcia Perez (WTA 184) en dubbelspeelster Maria José Martinez Sanchez vervolledigen de selectie.

Hardcourt

Op het eerste gezicht is het opvallend dat Mertens er niet bij is. De 23-jarige Limburgse is een vaste klant in de Belgische Fed Cup-selecties en was er ook bij toen België in februari in Luik van Frankrijk verloor. Eind vorige maand werd ze nog door Fed Cup-kapitein Johan Van Herck opgenomen in de voorselectie van het duel tegen Spanje, dat op hardcourt gespeeld wordt. Een snelle ondergrond die niet meteen geliefd is bij de Spaanse speelsters.

Maar Mertens is in het Amerikaanse Charleston reeds aan haar gravelseizoen begonnen en bleek dus niet meer van ondergrond te willen veranderen. 'Omdat alle Belgische speelsters hun beste prestaties neerzetten op een snellere ondergrond, kwamen we al snel tot de conclusie dat we voor een snelle hardcourt moesten kiezen voor deze ontmoeting om onze doelstelling te behalen: winst en dus het behoud in de Wereldgroep', klinkt het bij Van Herck. 'Elise heeft beslist om voorrang te geven aan haar voorbereiding van het gravelseizoen en zal er dus niet bij zijn in Kortrijk.'

'Uiteraard ben ik als kapitein teleurgesteld. We gaan volop voor winst tegen Spanje om onze stek bij de top acht in Wereldgroep I te behouden. Met Alison, Kirsten, Ysaline en Yanina hebben we een sterk team met veel talent, vertrouwen, ervaring en vooral een enorme drive om de Belgische driekleur te verdedigen. Nu we opnieuw de kans krijgen om voor het thuispubliek te spelen, zijn onze dames extra gemotiveerd om met de steun van hun teamgenoten en hun supporters te strijden voor elk punt. Dat is net de kracht van de Fed Cup competitie!'

Wickmayer

Door de afwezigheid van de Belgische nummer een keert Wickmayer na ruim een jaar afwezigheid terug in de ploeg. Zij ontbrak in 2018 in de selecties van Dominique Monami en Ivo Van Aken, de voorgangers van Van Herck. De huidige Fed Cup-coach nam haar evenmin op in zijn eerste selectie, tegen Frankrijk.

Maar tegen Spanje viert 'Wicky' dus haar comeback. 'Haar laatste resultaten bewijzen dat ze terug op niveau is. Dat hebben we in Miami gezien', verwees Van Herck eerder al naar de tweede ronde die Wickmayer er haalde en waarin ze 's werelds nummer een Naomi Osaka het vuur aan de schenen legde.