De halve finales en de finale van de European Open tennis (hard/394.800 euro) in de Antwerpse Lotto Arena worden zaterdag en zondag zonder publiek afgewerkt. Dat bevestigde de organisatie vrijdag.

Eerder op de dag had toernooibaas Dick Norman nog verklaard dat er een aanvraag zou worden gedaan om in het weekend te spelen voor 200 toeschouwers. Die vraag werd geweigerd.

Supporters die een ticket kochten voor de wedstrijden op vrijdag mogen de verplaatsing maken naar de Lotto Arena. Even was daaromtrent onduidelijkheid, maar vandaag mogen er wel nog maximaal 1.500 supporters aanwezig zijn.

