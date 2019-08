Eind januari won Naomi Osaka met de Australian Open haar tweede opeenvolgende grandslam. Maar daarna ging het bergaf met de Japanse tennisvedette. 'Het waren de moeilijkste maanden van mijn leven', schrijft ze op sociale media.

Osaka brak eind vorig seizoen helemaal door met winst op de US Open. Begin dit jaar bevestigde ze door in Melbourne haar tweede grandslamtitel te veroveren. Maar sindsdien sputtert de motor. Ze won geen enkel toernooi meer en kampte met vroege exits op Roland Garros en Wimbledon. De 21-jarige Japanse stapelde de teleurstellingen op en speelde ook haar eerste plaats op de wereldranglijst kwijt. In een boodschap aan haar fans blikt ze terug op de voorbije moeilijke maanden.

'Morgen vertrek ik naar Toronto en er moet mij iets van het hart voor het hardcourtseizoen begint', opent Osaka. 'De voorbije maanden waren qua tennis heel lastig. Gelukkig word ik omringd door mensen van wie ik hou en die mij steunen. Ik ben hen heel dankbaar want ik heb de gewoonte om, wanneer dingen misgaan, dat 100 procent aan mezelf te wijten. Ik klap dan dicht omdat ik de anderen niet wil lastigvallen met mijn problemen. Maar onverwacht heb ik tijdens de moeilijkste maanden van mijn leven ook de beste momenten gekend want ik heb nieuwe mensen ontmoet en dingen gedaan die ik niet voor mogelijk achtte.'

Osaka geeft vervolgens toe dat ze 'sinds Australië geen plezier meer had in het tennis'. 'Ik hechtte zoveel belang aan resultaten in plaats van er lessen uit te trekken', schrijft ze. 'Ik heb veel over mezelf geleerd en ben erg gegroeid als persoon. Nu kijk ik heel erg uit naar wat de toekomst in petto heeft.'

Volgende week hervat Osaka de competitie op de Rogers Cup in het Canadese Toronto.