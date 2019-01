Exit Murray op Australian Open: 'Als dit mijn laatste match was, dan was het een prachtig einde'

'Als dit mijn laatste match was, dan was het een prachtig einde', vertelde een geëmotioneerde Murray nadat hij ruim vier uur en vijf sets had geknokt tegen Bautista Agut.

Die bleek uiteindeljk met 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7) en 6-2 te sterk voor de ex-nummer 1, vijfvoudig verliezend finalist in Melbourne. 'Ik heb vanavond alles gegeven, maar het volstond niet.'

Murray, 31, had voor de start van de Australian Open zijn afscheid aangekondigd omdat hij te veel last blijft ondervinden van zijn geopereerde rechterheup. De tweevoudig olympisch kampioen voegde eraan toe te hopen dat hij het nog volhoudt tot Wimbledon, het grandslamtoernooi dat hij twee keer won (in 2013 en 2016).

Tijdens het on court interview in de Melbourne Arena liet Murray evenwel de mogelijkheid open op een extra deelname aan de Australian Open. 'Misschien zie ik jullie nog terug', zei hij tegen de Australische fans, die hem tegen Bautista Agut fel hadden aangemoedigd. 'Ik ga al het mogelijke doen om het te proberen. Ik heb dan wel een grote operatie nodig en er zijn geen garanties.'

Murray kreeg ook een video te zien waarin toppers als Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal hem hulde brachten. 'Ik heb veel geluk gehad, en op een bepaalde manier ook ongeluk door in een tijdperk te moeten spelen met mannen als Roger, Rafa en Novak. Zij waren erg sterke tegenstanders', reageerde Murray. 'Maar ik heb veel respect voor hen. Wij hebben fantastische duels uitgevochten die tennisfans over de hele wereld zich zullen herinneren.'