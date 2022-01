Tennis Novak Djokovic heeft zondag Australië verlaten, een viertal uur na de uitspraak van het federale gerechtshof om zijn visum ingetrokken te houden waardoor de Servische nummer een van de wereld dus niet kan deelnemen aan de Australian Open. Djokovic zegt in een reactie dat hij 'extreem teleurgesteld' is. De Australische regering reageert tevreden, de Servische president Aleksandar Vucic is verontwaardigd.

De drie rechters beslisten unaniem, klinkt het. De argumentatie volgt ten vroegste maandag.

Djokovic kan niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Hij is 'extreem teleurgesteld' maar respecteert de uitspraak.

'Ik zal samenwerken met de autoriteiten om mijn vertrek uit dit land te plannen. De voorbije weken lag de focus vooral op mij en daar voelde ik mij niet comfortabel bij. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen concentreren op het tennis en dit toernooi waarvan ik zoveel hou. Nu neem ik eerst wat tijd om tot rust te komen, vooraleer ik verder zal reageren.'

Vlucht naar Dubai

Djokovic bleek niet van plan nog lang in Australië te blijven: een viertal uur na de uitspraak arriveerde de Serviër reeds op de luchthaven van Melbourne, zo stelde een journalist van nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast.

Nog eens een uurtje later steeg het vliegtuig met daarin Djokovic op richting Dubai, waar hij komende nacht zal aankomen.

Soap

Zo komt er een einde aan een soap die de hele tenniswereld bijna twee weken in de ban hield. Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden.

Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval.

De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog 'overrulen' en deed dat vrijdag ook 'op basis van het publieke belang'. Sinds zaterdag werd Djokovic opnieuw administratief vastgehouden nadat de Australische regering een dag eerder zijn visum voor de tweede keer had ingetrokken.

De aanwezigheid in Australië van Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen covid-19, 'kan antivaccinatiegevoelens aanwakkeren', aldus de Australische autoriteiten in een verklaring aan justitie. Zij zijn van mening dat de Serviër het land moet worden uitgezet en het federale gerechtshof volgde hen in die redenering. Het beroep dat zijn advocaten hadden ingediend tegen de intrekking van zijn visum haalde dus niets meer uit.

Australian Open

Djokovic zou morgen/maandag zijn eerste wedstrijd spelen in de Australian Open. De nummer een van de wereld hoopte zijn 21e grandslamtitel binnen te halen.

Het is nog maar de tweede keer in 18 jaar dat de Serviër een grandslamtoernooi mist. In 2017 moest hij vanwege een elleboogblessure forfait geven voor de US Open.

Op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen wordt Novak Djokovic vervangen door de Italiaan Salvatore Caruso, de nummer 150 van de wereld. Als lucky loser staat Caruso in de eerste ronde tegenover de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 78).

Reacties van ATP, Australië en Servië

De Australische regering reageert tevreden. 'De sluiting en bewaking van onze landsgrenzen heeft ons tijdens deze pandemie veilig gehouden', klinkt het bij Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie. 'Onze inwoners hebben veel opofferingen gedaan en de regering-Morrison is niet van plan van deze koers af te wijken.'

Tennis Australia, de organisator van de Australian Open, 'respecteert' de beslissing van het gerechtshof, zo laten ze weten in een korte mededeling. 'We kijken uit naar een mooie en spannende Australian Open en wensen alle deelnemers veel succes.'

Ze denken dat ze Djokovic vernederd hebben met deze tien dagen van mishandeling, maar ze hebben vooral zichzelf vernederd. Servisch president Aleksandar Vucic

De Servische president Aleksandar Vucic reageert verontwaardigd. 'Ze denken dat ze Djokovic vernederd hebben met deze tien dagen van mishandeling, maar ze hebben vooral zichzelf vernederd', klinkt het. 'Novak mag met opgeheven hoofd terugkeren naar zijn eigen land en iedereen recht in de ogen kijken.'

De mannentennisorganisatie ATP is dan weer opgelucht dat de soap rond Djokovic is afgelopen. 'Hiermee komt een einde aan reeks van betreurenswaardige gebeurtenissen', klinkt het in een mededeling. 'De uitspraak van de rechtbank moet gerespecteerd worden, maar de afwezigheid van Djokovic in Melbourne is toch een verlies voor het tennis.'

De drie rechters beslisten unaniem, klinkt het. De argumentatie volgt ten vroegste maandag. Djokovic kan niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Hij is 'extreem teleurgesteld' maar respecteert de uitspraak. 'Ik zal samenwerken met de autoriteiten om mijn vertrek uit dit land te plannen. De voorbije weken lag de focus vooral op mij en daar voelde ik mij niet comfortabel bij. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen concentreren op het tennis en dit toernooi waarvan ik zoveel hou. Nu neem ik eerst wat tijd om tot rust te komen, vooraleer ik verder zal reageren.'Djokovic bleek niet van plan nog lang in Australië te blijven: een viertal uur na de uitspraak arriveerde de Serviër reeds op de luchthaven van Melbourne, zo stelde een journalist van nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. Nog eens een uurtje later steeg het vliegtuig met daarin Djokovic op richting Dubai, waar hij komende nacht zal aankomen. Zo komt er een einde aan een soap die de hele tenniswereld bijna twee weken in de ban hield. Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden. Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval. De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog 'overrulen' en deed dat vrijdag ook 'op basis van het publieke belang'. Sinds zaterdag werd Djokovic opnieuw administratief vastgehouden nadat de Australische regering een dag eerder zijn visum voor de tweede keer had ingetrokken. De aanwezigheid in Australië van Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen covid-19, 'kan antivaccinatiegevoelens aanwakkeren', aldus de Australische autoriteiten in een verklaring aan justitie. Zij zijn van mening dat de Serviër het land moet worden uitgezet en het federale gerechtshof volgde hen in die redenering. Het beroep dat zijn advocaten hadden ingediend tegen de intrekking van zijn visum haalde dus niets meer uit. Djokovic zou morgen/maandag zijn eerste wedstrijd spelen in de Australian Open. De nummer een van de wereld hoopte zijn 21e grandslamtitel binnen te halen. Het is nog maar de tweede keer in 18 jaar dat de Serviër een grandslamtoernooi mist. In 2017 moest hij vanwege een elleboogblessure forfait geven voor de US Open.Op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen wordt Novak Djokovic vervangen door de Italiaan Salvatore Caruso, de nummer 150 van de wereld. Als lucky loser staat Caruso in de eerste ronde tegenover de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 78).De Australische regering reageert tevreden. 'De sluiting en bewaking van onze landsgrenzen heeft ons tijdens deze pandemie veilig gehouden', klinkt het bij Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie. 'Onze inwoners hebben veel opofferingen gedaan en de regering-Morrison is niet van plan van deze koers af te wijken.'Tennis Australia, de organisator van de Australian Open, 'respecteert' de beslissing van het gerechtshof, zo laten ze weten in een korte mededeling. 'We kijken uit naar een mooie en spannende Australian Open en wensen alle deelnemers veel succes.'De Servische president Aleksandar Vucic reageert verontwaardigd. 'Ze denken dat ze Djokovic vernederd hebben met deze tien dagen van mishandeling, maar ze hebben vooral zichzelf vernederd', klinkt het. 'Novak mag met opgeheven hoofd terugkeren naar zijn eigen land en iedereen recht in de ogen kijken.'De mannentennisorganisatie ATP is dan weer opgelucht dat de soap rond Djokovic is afgelopen. 'Hiermee komt een einde aan reeks van betreurenswaardige gebeurtenissen', klinkt het in een mededeling. 'De uitspraak van de rechtbank moet gerespecteerd worden, maar de afwezigheid van Djokovic in Melbourne is toch een verlies voor het tennis.'