De Zwitserse tennislegende Roger Federer laat de exacte datum van zijn comeback nog open, maar hij benadrukte woensdag dat hij nog wil terugkeren op het ATP-circuit.

'Ik heb enkele heel interessante en belangrijke maanden voor de boeg', aldus Federer op een sponsorevent. 'Ik heb de indruk dat ik in april een boel meer zal weten over waar mijn lichaam staat. Tot nu had ik nog niet echt toestemming om hard te lopen, zwaar te oefenen met sprongen en versnellingen. Dat zal allemaal hopelijk in enkele weken wel kunnen en dan zullen we zien hoe mijn lichaam daarop reageert'.

De voormalige nummer een van de wereld onderging in augustus een derde operatie aan de knie en speelde niet meer sinds zijn verloren kwartfinale op Wimbledon. 'Natuurlijk zou ik graag hebben dat mijn herstel sneller verloopt, maar ik mag niet overhaasten van de dokters.'

Federer won 20 grandslamtitels in zijn carrière en deelde dat record met Novak Djokovic en Rafael Nadal, tot laatstgenoemde afgelopen zondag nummer 21 op zijn naam schreef op de Australian Open.

