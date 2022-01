Kirsten Flipkens is er maandag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. 'Dit was misschien wel mijn laatste enkelwedstrijd op de Australian Open', gaf ze nadien toe op het persmoment. 'Ik ben dus emotioneel, maar het zijn positieve emoties.'

De 36-jarige Kempense verloor na 1 uur en 31 minuten tennis in 2 sets (4-6 en 1-6) van de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

'Ik ken Sara goed en we hebben er een leuke wedstrijd van gemaakt. Dat is meteen ook de reden waarom ik ooit ben beginnen te tennissen: voor de liefde voor deze sport en de variaties die je erin kan aanbrengen. En dat heb ik vandaag weer getoond. Sara was dus een schitterende tegenstander voor een laatste enkelwedstrijd, hier in Melbourne. Gelukkig is het niet mijn allerlaatste wedstrijd, er komen nog toernooien. Mijn mama was er normaal gezien bij geweest, maar ze liep vorige maand een coronabesmetting op en we wilden geen risico's lopen.'

Het was voor Flipkens haar veertiende deelname aan de Australian Open. Haar beste resultaat was een stek in de vierde ronde in 2013. Flipkens en Sorribes Tormo komen in Melbourne nog samen in actie in het dubbelspel. Het duo treft woensdag in de eerste ronde een andere Belgische, Maryna Zanevska, en de Duitse Julia Lohoff.

Alison Van Uytvanck naar tweede ronde

Alison Van Uytvanck plaatste zich wel voor de tweede ronde van de Australian Open. De 27-jarige Vlaams-Brabantse haalde het na 1 uur en 23 minuten tennis in 2 sets (6-3 en 6-4) van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154).

Onze landgenote neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Vorig jaar raakte ze pas voor de eerste keer door de eerste ronde. Van Uytvanck komt in Melbourne ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze woensdag in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.

