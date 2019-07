Voorlopig fifty-fifty voor de Belgen in het enkelspel vandaag op Wimbledon. Kirsten Flipkens (WTA 103) moest haar meerdere erkennen in de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 29), terwijl David Goffin (ATP 23) zijn tennisvriend Jérémy Chardy (ATP 81) terug naar Frankrijk mepte.

De 33-jarige Flipkens verloor in de tweede ronde op het Londense gras tegen Hsieh in twee sets: 7-6 (7/3) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 17 minuten. In de zestiende finales wacht voor de Taiwanese het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3) of de Costa Ricaanse Monica Puig (WTA 52). In het dubbel speelt Flipkens nog aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson.

Goffin daarintegen haalde vlot de derde ronde. De 28-jarige Luikenaar klopte in de tweede ronde de Fransman Jérémy Chardy (ATP 81) in drie sets: 6-2, 6-4 en 6-3. Nu wacht hem een clash met de winnaar van het duel Medvedev-Popyrin. De Waalse tennisser kan met een verderzetting van deze prestaties veel punten sprokkelen. Vorig jaar kwam hij namelijk niet verder dan de eerste ronde.

Damesduo stoot door

Het vrouwenduo Alison Van Uytvanck en Greet Minnen wisten zich in het dubbelspel ook te plaatsen voor de volgende ronde. Het Belgische paar klopte in de eerste ronde van Wimbledon thuisspeelsters Freya Christie en Katie Swan in twee sets: 7-5 en 6-2, na 1 uur en 27 minuten. In de volgende ronde wachten Hao-Ching Chan en Latisha Chan, het negende reekshoofd uit Taiwan.