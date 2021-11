Garbine Muguruza heeft als eerste Spaanse tennisster de WTA Finals op haar naam geschreven. In het Mexicaanse Guadalajara versloeg ze gisteravond in de finale de Estse Anett Kontaveit in twee sets.

Arantxa Sanchez Vicario was de enige andere Spaanse die al eerder de eindstrijd haalde van het toptoernooi met de acht beste speelsters van het seizoen. Zij verloor in 1993 van de Duitse Steffi Graf.

Muguruza, het nummer vijf van de wereld, deed nu beter door Kontaveit (WTA 8) in de finale te verslaan met 6-3 en 7-5. De Spaanse was ook de enige die Kontaveit had geklopt in de groepsfase.

Voor de voormalige nummer 1 van de wereld is het haar derde grote titel. Ze won ook al twee grandslams, Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017.

In Guadalajara vierde Muguruza haar tiende WTA-titel. 'Ik ben heel blij en opgelucht want mijn start van het toernooi was moeilijk verlopen', reageerde de 28-jarige Spaanse. 'Daarna slaagde ik erin mijn niveau op te trekken. Ik heb tegenover mezelf bewezen dat ik de beste kan zijn. Het betekent veel voor mij dat ik zo'n groot toernooi kan winnen, hier in Latijns-Amerika. Het is gewoonweg perfect.'

Muguruza volgt op de erelijst de Australische Ashleigh Barty op. Het nummer 1 van de wereld, die in 2019 de titel won in het Chinese Shenzhen, zegde af voor dit jaar.

