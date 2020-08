Kim Clijsters (37) kan vanwege een aanslepende blessure aan de buikspieren niet deelnemen aan het WTA-toernooi van Cincinnati (hard/1,9 miljoen dollar), dat zaterdag van start gaat.

Dat meldt de organisatie vrijdag.

Clijsters, die een wildcard kreeg voor het toernooi, zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 40). Het voormalig nummer 1 van de wereld wordt vervangen door een lucky loser.

'Ik ben het Western & Southern Open dankbaar voor de mogelijkheid het toernooi opnieuw te spelen', stelt Clijsters, die het toernooi in 2010 op haar palmares schreef. 'Spelen in Cincinnati heeft me fantastische herinneringen opgeleverd. Ik keek ernaar uit om dit jaar opnieuw deel uit te maken van dit evenement. Het is een teleurstelling dat ik me terug moet trekken. Maar na gesprekken met de dokter en mijn entourage hebben we beslist dat ik meer tijd nodig heb om te herstellen. Ik blijf hier in de bubbel en zal me met mijn team verder voorbereiden op de US Open.'

Het toernooi van Cincinnati werd dit jaar vanwege de coronacrisis verplaatst naar Flushing Meadows in New York, waar eind deze maand ook de US Open start (31/08-13/09). Voor de US Open kreeg Clijsters een uitnodiging voor het enkel- en dubbelspel.

US Open

Clijsters vierde dit jaar haar rentree op het WTA-circuit, na een afwezigheid van meer dan zeven jaar. Op Flushing Meadows speelt ze binnenkort haar eerste grandslamtoernooi sinds de 'Kimback', zoals de tweede comeback van Clijsters genoemd wordt. In New York beleefde ze de mooiste dagen in haar carrière, met drie eindzeges (2005, 2009 en 2010). De US Open is zo het enige grandslamtoernooi dat Clijsters meer dan één keer kon winnen. Op de Australian Open pakte ze in 2011 de eindzege, op Roland Garros strandde ze twee keer in de finale (2001 en 2003) en op Wimbledon geraakte ze nooit verder dan de halve finales (2003 en 2006).

Recent liet Clijsters mooie dingen zien tijdens de World Team Tennis in White Sulphur Springs. Maar ze moest er ook geregeld aan de kant blijven vanwege last aan de buikspieren.

