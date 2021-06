Ook Wimbledon 2021 wordt niet de 24e grandslamzege van Serena Williams (WTA-8). De 39-jarige Amerikaanse moest dinsdag in de eerste ronde wegens een dijblessure de strijd staken.

. In de eerste set stond het toen 3-3 gelijk tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-100). Die had net een 1-3 achterstand opgehaald.

Williams verliet het court in tranen. De Amerikaanse won Wimbledon al zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) en had gehoopt op het heilige gras in Londen eindelijk haar 24e grandslamtitel te veroveren en zo op gelijke hoogte te komen van recordhoudster Margaret Court.

De vier laatste grandslamfinales die de Amerikaanse speelde (twee keer Wimbledon, twee keer US Open) verloor ze allemaal. Haar laatste grandslamtitel dateert van vier jaar geleden in Australië.

. In de eerste set stond het toen 3-3 gelijk tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-100). Die had net een 1-3 achterstand opgehaald.Williams verliet het court in tranen. De Amerikaanse won Wimbledon al zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) en had gehoopt op het heilige gras in Londen eindelijk haar 24e grandslamtitel te veroveren en zo op gelijke hoogte te komen van recordhoudster Margaret Court. De vier laatste grandslamfinales die de Amerikaanse speelde (twee keer Wimbledon, twee keer US Open) verloor ze allemaal. Haar laatste grandslamtitel dateert van vier jaar geleden in Australië.