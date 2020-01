Elise Mertens (WTA-17) heeft zich maandag niet voor de kwartfinales van het Australian Open kunnen plaatsen. De 24-jarige Limburgse moest in 1 uur en 38 minuten uur met 6-4 en 6-4 het onderspit delven voor het Roemeense vierde reekshoofd Simona Halep (WTA-3).

Om een plaats bij de laatste vier neemt de 28-jarige Halep, in 2018 verliezend finaliste op het hardcourt in Melbourne, het op tegen de winnares van de partij tussen de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-31) en de Poolse Iga Swiatek (WTA-56).

In 2018 schopte Mertens het bij haar debuut op het Australian Open meteen tot de halve finales, haar beste resultaat op een grandslam tot nog toe. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.

