Na zijn kwartfinale op Wimbledon klimt David Goffin naar een achttiende plaats (+5) op de ATP-ranglijst. Mertens blijft, ondanks door te stoten naar week twee, hangen op plaats 21. Novak Djokovic en Ashleigh Barty blijven de rankings aanvoeren.

Wimbledon-winnaar Novak Djokovic staat in de maandag verschenen ATP-ranking weinig verrassend nog steeds ruimschoots op kop. De 32-jarige Serviër houdt met 12.415 punten Rafael Nadal (7.945 ptn) en Roger Federer (7.460 ptn), zijn tegenstander afgelopen zondag in een zinderende finale, achter zich. David Goffin (1.860 ptn) stijgt vijf plaatsen van 23 naar 18.

Darcis-killer sterkste stijger

Aan de top van de lijst kwamen er weinig tot geen veranderingen. Na het onvermijdelijke trio Djokovic-Nadal-Federer volgen ook na de All England Open de OostenrijkerDominic Thiem en de Duitser Alexander Zverev, ondanks hun vroege aftocht. De grootste stijger is de Spanjaard Roberto Bautista Agut (+9 naar 13), die het in Londen tot in de halve finales schopte en onderweg Steve Darcis naar huis mepte.

Goffin kan met een achttiende stek stilaan weer omhoog kijken. De Luikenaar kende enkele kwakkelende maanden en, maar haalde op Wimbledon weer een beter niveau. Kimmer Coppejans is de tweede Belg, hij blijft status quo op 144. Ruben Bemelmans flirt met de top 200 en zakt naar plaats 191 (-20), Darcis daarentegen springt opnieuw de top 200 binnen. We vinden hem op plaats 195 (+26).

Status quo voor Belgische vrouwen

Elise Mertens kon haar plaats in de tweede week dan weer niet verzilveren met een sprong in de top twintig. Ze blijft wel aanklampen en krijgt met een ferme eindsprint misschien zicht op de top vijftien. Haar dubbelprestaties leveren Mertens een recordbrekende vierde plaats op, waar haar te sterke opponente Barbora Strycova de primus wordt na haar Wimbledonsucces met de Taiwanese Su-wei Hsieh. Het Amerikaans toptalent Coco Gauff (15) maakt wel een immense sprong op de enkelranking en stijgt maar liefst 172 plaatsen (313 naar 141).

Tot slot boeken Alison Van Uytvanck (-6 naar 64) en Kirsten Flipkens (-4 naar 107), die beiden in de tweede ronde sneuvelden, licht verlies. Ysaline Bonaventure blijft stabiel op 114, Greet Minnen (+5) rukt op naar 123 en Yanina Wickmayer (-9) daalt tot 157.