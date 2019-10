Na zijn verlies in de tweede ronde in Bazel van de Amerikaan Opelka, lijkt Goffin zijn laatste kans op de Masters te hebben. Een halve finale in Parijs is zijn laatste mogelijkheid.

David Goffin (ATP-13) heeft donderdag wellicht zijn laatste kans om de ATP World Tour Finals te halen, verspeeld. De 28-jarige Luikenaar werd in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Bazel uitgeschakeld door het Amerikaanse opslagkanon Reilly Opelka (ATP-37). Alleen een halve finale, volgende week op het Masters 1.000-toernooi in Parijs kan Goffin nog een ticket voor de Londense O2 Arena opleveren.

Door zijn vroege exit op het Zwitserse hardcourt verdient Goffin deze week geen punten in de Race To London. Zijn voornaamste concurrenten zijn de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-11) en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-10). Zij zullen deze week hun voorsprong kunnen uitdiepen, want ze konden zich wel plaatsten voor de kwartfinales van respectievelijk het ATP-toernooi in Wenen en Bazel. Berrettini, de achtste en laatste die zich virtueel plaatst, heeft nu al 245 punten meer dan onze landgenoot. Goffins achterstand op Bautista Agut, ook nog niet uitgeteld, bedraagt 205 punten.

De Luikenaar moet dus minstens de halve finales halen in Parijs-Bercy, het laatste toernooi waar er punten te rapen vallen. Met een plaats bij de laatste vier schrijft hij 360 punten bij op zijn conto. Maar Goffin moet dan wel hopen dat Berrettini en Bautista Agut slecht scoren in de Franse hoofdstad. Idealiter schopt Goffin het tot de finale in de Franse hoofdstad, aangezien die 600 punten oplevert. Dan kan een tweede deelname aan de Finals hem bijna niet ontsnappen.