David Goffin is op het ATP-toernooi van Parijs uitgeschakeld door de Bulgaar Igor Dimitrov. Daardoor zal hij niet mogen deelnemen aan de Masters. Daar was namelijk eindwinst in Parijs voor nodig.

David Goffin (ATP 14) is er woensdag niet in geslaagd de tweede ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.207.405 euro) te overleven. De bijna 29-jarige Luikenaar, het twaalfde reekshoofd in de Franse hoofdstad en vrij in de eerste ronde, verloor na één uur en 27 minuten in twee sets (7-5 en 6-3) van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27). Goffin is hierdoor uitgeschakeld in de race om deelname aan de ATP Finals in Londen (10-17 november).

Goffin moest in Parijs minstens de halve finales halen voor een nieuwe deelname aan de Masters. Om helemaal zeker te zijn was zelfs eindwinst nodig. De eerste horde bleek echter al te hoog gegrepen. Grigor Dimitrov bleek eens te meer zijn zwarte beest. Goffin verloor in het verleden al zeven van zijn acht ontmoetingen tegen de Bulgaar, waaronder de finale van de Masters in 2017. Daar kwam woensdag nog een achtste nederlaag bij.

Dimitrov treft in de achtste finales de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), die in zijn tweede ronde eerder op de dag in drie sets afrekende met de Canadees Milos Raonic (ATP 32).