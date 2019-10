Goffin moet koffers meteen pakken na nederlaag tegen Humbert in European Open

David Goffin (ATP 14) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de European Open. De 28-jarige Luikenaar verloor in de achtste finales in de Antwerpse Lotto Arena tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP 70) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 7 minuten.

Belg David Goffin in actie tegen de Franse Ugo Humbert in de European Open, Antwerpen, 17 oktober 2019 © Belga