In de achtste finales van het derde grandslamtoernooi nemen de Belgen het op tegen op papier haalbare kaarten. Mertens (WTA 21) bekampt Barbora Strycova (WTA 54), terwijl Goffin (ATP 23) zijn kans waagt tegen veteraan Fernando Verdasco (ATP 37).

De Belgen loeren naar een eerste kwartfinaleplaats ooit op de All England Open. Na een sterke openingsweek tankten ze vertrouwen door allebei in de derde ronde een hogergerangschikte speler uit te schakelen.

Mertens komt rond de middag als eerste aan de beurt. Met de Tsjechische Strycova krijgt ze een taaie klant voorgeschoteld die zaterdag nog de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) zonder verpinken naar huis stuurde. De 33-jarige gaf nog geen enkele set uit handen en kijkt uit naar een plaats bij de top acht voor het eerst sinds 2014. Het blijft voorlopig ook haar beste prestatie op Wimbledon, en haar beste prestatie op een grandslam tout court. Onderschatting kan dus het grootste gevaar worden voor onze Belgische vrouwelijker nummer één.

Goffin daarintegen moet op Court No. 3 eerst nog een andere vrouwenmatch afwachten alvorens te mogen aantreden tegen de Spanjaard Verdasco. Ook de Luikenaar mag volop in zijn kansen geloven. Hij kon zijn vorige wedstrijden iets sneller afwerken en zou dus frisser op de baan moeten staan. Anderzijds heeft Goffin er wel een slopende vijfsetter tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 13) opzitten, terwijl Verdasco de klus in een driesetter klaarde.

Toch blijft de favoriete ondergrond van de 35-jarige Madrileen gravel en raakte hij de afgelopen jaren niet verder dan de eerste ronde. Hij moet het vooral hebben van zijn ervaring. Verdasco mocht overigens een opvallende verjaardagskaars uitblazen. Sinds deze week staat hij namelijk als derde nog actieve speler achthonderd (!) weken lang in de ATP top 100, naast zijn landgenoot Rafael Nadal (ATP 2) en Roger Federer (ATP 3), een huzarenstukje.