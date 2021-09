Greet Minnen (WTA 104) heeft zich donderdag op de US Open voor de eerste keer in haar carrière geplaatst voor de derde ronde van een grandslamtoernooi.

Minnen, opgevist als lucky loser, haalde het in de tweede ronde in twee sets van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 52): 6-4 en 6-4 na 1 uur en 29 minuten. De Kempense speelde voor de derde keer tegen Samsonova, ook de vorige twee duels won ze.

In de eerste set ging Minnen meteen door de service van haar opponente. Dat volstond om de eerste set met 6-4 te winnen. Minnen en Samsonova stonden in het begin van de tweede set elk een breakpunt toe. Maar bij 4-4 moest de Russin haar opslagspel opnieuw inleveren, waarna Minnen de wedstrijd uitserveerde.

In de derde ronde neemt Minnen het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 98) en het Canadese zesde reekshoofd Bianca Andreescu (WTA 7).

Minnen staat voor de tweede keer op de hoofdtabel van de US Open. Vorig jaar strandde ze in de eerste ronde. Later op de dag komt Minnen met haar partner Alison Van Uytvanck in actie in de eerste ronde van het dubbelspel. Daarin spelen ze tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Japanse Makoto Ninomiya. Van Uytvanck sneuvelde in de eerste ronde van het enkelspel tegen de Spaanse Paula Badosa (WTA 26).

