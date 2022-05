Van het 19-jarige Spaanse tenniswonder worden grootse dingen verwacht op Roland Garros. 'Hij is het soort tennisser dat je maar één keer in je leven tegenkomt.'

Wie Rafael Nadal zegt, zegt GOAT. Nee, de grootste aller tijden is de Spanjaard misschien niet, maar zeker The Greatest Opponent of All Time. Je bent immers nooit klaar met hem. Een niet-aflatende vechtlust spat van zijn spieren, elk punt is er een op leven en dood, zelfs nu zijn 36ste verjaardag in zicht komt en zijn oude knoken het stilaan begeven.Maar geen nood: er is opvolging op komst. De energie die Carlos Alcaraz uitstraalt wanneer hij op een tennisterrein staat, is heel vergelijkbaar met die van Nadal. Vooral daarom wordt hij nu al vergeleken met de krijger uit Mallorca. Die heeft daar overigens geen moeite mee: 'Alles wat nieuw is, is interessanter dan oude dingen. Als je een nieuwe auto of een nieuwe telefoon ziet, ziet het er altijd beter uit. Het is normaal, ik mag er niet over klagen. Ik ben blij dat iemand uit mijn land slaagt in alles wat hij doet.'Maar in feite is Alcaraz méér dan 'een nieuwe Nadal'. Hij is een heel complete tennisspeler: hij kan alles. Het afgelopen jaar is hij enorm geëvolueerd, zowel fysiek als technisch. Hij tennist bovendien met een enorm zelfvertrouwen waardoor zelfs de meest onmogelijke shots op de moeilijkste momenten hem lukken. Tel daarbij zijn mentale veerkracht, zijn krachtige slagen en zijn ijzeren conditie en u begrijpt dat hij nu al, op zijn negentiende, bij de kandidaat-winnaars van Roland Garros gerekend wordt.In 2022 won Alcaraz al vier toernooien. Het ATP-toernooi van Miami schreef hij als jongste ooit op zijn naam, door in de finale Casper Ruud te kloppen. De vorige recordhouder was Novak Djokovic, met 19 jaar en 314 dagen. Nog straffere kost serveerde hij op het graveltoernooi van Madrid, waar hij achtereenvolgens Rafael Nadal (kwartfinale), Novak Djokovic (halve finale) en Alexander Zverev (finale) naar huis speelde. Alcaraz bestormt als een raket het tennisfirmament. Hij staat nu al zesde op de ATP-ranking, zijn hoogste notering ooit en een stijging van 108 (!) plaatsen ten opzicht van een jaar geleden.De entourage van Carlos Alcaraz bestaat in de eerste plaats uit zijn trainer Juan Carlos Ferrero, zelf in zijn tijd een begenadigd tennisser. Ferrero, die 'mosquito' (mug) genoemd werd om zijn benenwerk en zijn snelheid, was eventjes nummer één van de wereld en schreef in 2003 Roland Garros op zijn naam, zijn enige eindwinst in een grand slam. Verder steevast in de buurt van het tenniswonder uit Murcia: zijn makelaar Albert Molina, zijn vader en een aantal nonkels. Zijn familie is heel belangrijk voor Alcaraz. Hij zegt te tennissen volgens de drie c's van zijn grootmoeder: cabeza, corazón y cojones (hoofd, hart en ballen).Rick Macci, de 67-jarige Amerikaanse trainer die onder meer de carrières van de zussen Williams, Jennifer Capriati en Andy Roddick lanceerde, is vol lof over Carlos Alcaraz: 'Ik heb veel spelers zien komen en gaan, met een groot potentieel, Federer, Nadal en Djokovic toen ze jong waren... Maar in de laatste dertig jaar heb ik niemand gezien zoals hij. Hij heeft alles.''Als hij geen belangrijke blessure oploopt, wordt hij de beste aller tijden', vervolgt Macci. 'Ik weet dat dat nogal overdreven klinkt omdat hij nog geen enkele grand slam gewonnen heeft, maar hij is het soort tennisser dat je maar één keer in je leven tegenkomt.'