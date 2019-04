Het gevecht om Wimbledonobligaties: een ticket van 116.000 euro

De superrijken 'vechten' nog in mei voor de meest exclusieve sporttickets ter wereld: een obligatie op Wimbledon.

'Het zijn de meest gezochte tickets in de sportindustrie. Je krijgt niet alleen de beste zitjes om het beste tennis ter wereld te zien, maar je hebt tegelijkertijd de kans om tot het exclusieve kransje van influencers - in welke branche dan ook - te behoren.' Toegegeven: Claire Estelle Bertrand, marketing manager voor de Wimbledon Debenture Holders, doet haar best om haar product maximaal aan te prijzen.

Debentures, obligaties over vijf jaar, zijn al sinds 1920 dé manier om infrastructuurwerken op de All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) te financieren. Toen werd 117.000 euro opgehaald, een bedrag dat bijna 100 jaar later 5,2 miljoen waard zou zijn, voor een zitje net naast de Royal Box.

Met de verkoop van de 2520 debentures voor de periode 2021-2025 rekent de club op een bedrag van 293 miljoen euro, iets meer dan 116.000 euro voor één obligatie.

Voor die prijs garandeert de club een unieke ontvangst in de hoofdingang en toegang tot The Champions' Room en The Courtside Restaurant, waar met een beetje geluk acteurs en muzikanten mee aan tafel schuiven.

Uniek, maar debentures zijn vooral big business. 'Omdat de tickets per dag of voor het volledige toernooi zonder beperking mogen doorverkocht worden, zijn ze in de eerste plaats een goede belegging die heel vaak worden opgekocht door firma's die exclusieve pakketten voor een dagje Wimbledon aanbieden. Ik zag dat er nu al tickets van 5735 euro voor de herenfinale beschikbaar zijn', vertelde een effectenhandelaar aan The Guardian.

'De vraag is enorm, ook omdat sommige houders in het recente verleden de waarde van hun obligaties op vijf jaar konden verdrievoudigen.' Door die grote vraag wordt het aantal tickets voor de gewone tennisfan, die in de rij wil staan of meedoet aan de lottrekking, steeds beperkter: amper 53,5 procent van de 15.500 beschikbare tickets voor Centre Court.