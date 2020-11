Vandaag/zondag beginnen in Londen de ATP Finals, een toernooi dat Rafael Nadal (34) nog nooit won. En dat is niet toevallig.

'I t's indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy... And yes... getting ready for #ParisBercy', tweette Rafael Nadal in aanloop naar het Masters 1000-toernooi in Parijs, afgelopen week. Zijn eerste competitie na zijn dertiende titel op Roland Garros - in datzelfde Parijs - maar een toernooi dat ontbreekt op zijn palmares. Ook bij zijn achtste deelname liep het vorige zaterdag mis, in de halve finale tegen Alexander Zverev. In de voorbije jaren haalde de Spanjaard zelfs slechts één keer de finale van het Masterstoernooi in Parijs: in 2007, een nederlaag tegen David Nalbandian.

...

'I t's indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy... And yes... getting ready for #ParisBercy', tweette Rafael Nadal in aanloop naar het Masters 1000-toernooi in Parijs, afgelopen week. Zijn eerste competitie na zijn dertiende titel op Roland Garros - in datzelfde Parijs - maar een toernooi dat ontbreekt op zijn palmares. Ook bij zijn achtste deelname liep het vorige zaterdag mis, in de halve finale tegen Alexander Zverev. In de voorbije jaren haalde de Spanjaard zelfs slechts één keer de finale van het Masterstoernooi in Parijs: in 2007, een nederlaag tegen David Nalbandian. Voor de jongste editie had Nadal al uitgelegd waarom dat prestigieuze evenement nog niet op zijn erelijst staat, met daarop nochtans 20 grandslams (als gedeeld recordhouder met Roger Federer) en 35 ATP Masters-toernooien (één minder dan Novak Djokovic' record). 'Op hardcourt moet ik honderd procent zijn om te kunnen winnen. En op het einde van het seizoen was ik in het verleden fysiek en mentaal vaak vermoeid.' Niet toevallig moest Nadal bij zijn acht deelnames in Parijs één keer de strijd staken (tijdens de kwartfinale van 2008) en tweemaal forfait geven (voor de kwart- en halve finales van 2017 en 2019). De Spanjaard tekende sinds zijn eerste profjaar in 2003 zelfs tien keer níét present in Parijs, geplaagd door blessures, vooral aan de knie. Zo miste Nadal vaak het hele indoorseizoen en speelde hij amper 36 toernooien in zaal. In zijn hele carrière behaalde hij zo slechts twee indoortitels op een totaal van 86 gewonnen toernooien: in Madrid 2005 (hardcourt) en in Sao Paulo 2013 (op gravel). Zijn zegepercentage in zaal is dan ook 'amper' 70 procent (92 zeges, 39 nederlagen), terwijl dat outdoor 85 procent bedraagt, op gravel zelfs 92 procent. Ter vergelijking: Djokovic won 13 indoortoernooien op 46 deelnames, met een zegepercentage van 78 procent, Federer stak 26 keer de beker in de lucht op 86 indoordeelnames, met een zegepercentage van 81 procent. Zo is er nog een grote leemte in het palmares van Rafael Nadal: de ATP Finals, het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen, dit jaar - door de aparte coronakalender - op basis van de beste zestien resultaten sinds maart 2019. Daar ongeveer hetzelfde beeld als in de ATP Masters in Parijs: sinds 2005, toen de Spanjaard zich voor het eerst kwalificeerde, nam hij maar negen keer deel. En ook daar haalde hij slechts tweemaal de eindstrijd: in 2010 verloren tegen Federer, in 2013 tegen Djokovic. De algemene balans is zelfs nog slechter dan in Parijs: 18 overwinningen en 14 nederlagen, een zegepercentage van amper 56 procent. Ook dat steekt schril af tegen de resultaten van Djokovic en Federer: de Serviër won vijf keer de ATP Finals (in 2008 en van 2012 tot 2015), Federer zelfs zesmaal (drie dubbels, 2003-2004, 2006-2007, 2010-2011). Opvallend: het is dus al van 2015 geleden dat een van de 'grote drie' de ATP Finals won. Na Djokovic in 2015 waren immers achtereenvolgens Andy Murray, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas de beste in Londen. Die laatste twee zijn er dit jaar opnieuw bij, naast Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman, Djokovic en Nadal. Om zich te concentreren op de ATP Finals sloeg de Serviër dit jaar Parijs over, waar hij nochtans titelverdediger was. Djokovic was toch al zo goed als zeker dat hij voor de zesde keer het seizoen als nummer één van de ATP-ranking zou afsluiten, een evenaring van het record van Pete Sampras. Door de 'bevroren' ATP-ranking kon hij immers geen rankingpunten verliezen. Kan The Djoker zijn coronacampagne, met een uitsluiting op de US Open en een kansloos verloren finale op Roland Garros tegen Nadal, toch met een positieve noot afsluiten? Of veegt de Spanjaard het grote hiaat uit zijn erelijst weg? Volgende maandag beginnen ze eraan in de Londense O2 Arena. Zonder toeschouwers.